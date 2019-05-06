نصائح صحية.. 5 #أطعمة ممنوع أن تكسر بها صيامك في #رمضان

صحيفة الخليج الالكترونية

على الرغم من الفوائد الكبيرة التي لا تعد ولا تحصى للفواكه والخضراوات، ورغم قيمتها الغذائية والصحية، إلا أنه مع حلول شهر رمضان يجب أن يأخذ الصائمون في الحسبان ما يجب عليهم تناوله على مائدة الإفطار، باعتبار أن هناك بعض الأطعمة التي لا ينبغي البدء بها على معدة خاوية بعد ساعات طويلة من الصيام.

الطماطم

* تحتوي الطماطم على الكثير من البكتين، والفينولات والأدوية القابضة القابلة للذوبان، التي من السهل أن تتفاعل مع حمض المعدة ويتجلط في شكل كتل غير قابلة للذوبان، وهذه الكتل قد تسد بواب المعدة أو مخرج المعدة، ومن ثم سيزيد الضغط في المعدة سريعاً، مما يؤدي إلى الشعور بالمغص.

الكاكا

* كما هو الحال مع الطماطم، فحين تكون المعدة خاوية تتفاعل الفينولات والبكتين والأدوية القابلة للذوبان فيها مع حمض المعدة؛ ما يؤدي إلى الالتهاب المعدي المعوي، والغثيان والقيء، والكثير من الاضطرابات الأخرى.

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الموز

* يحتوي الموز على نسب عالية من الماغنسيوم، وفي حال تناول الكثير منه على معدة خاوية سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مفاجئ لكمية الماغنسيوم في الدم، ثم خلل في توازن الماغنسيوم والكالسيوم في الدم؛ ما يجلب تأثيراً قوياً في القلب والأوعية الدموية ويسبّب ضرراً للجسم.

البرتقال

* يحتوي البرتقال على نسبة كبيرة من الأحماض العضوية، وفي حال تناول الكثير منه على معدة خاوية، فإن ذلك يثير جدار المعدة؛ ما يسبّب ضرراً للطحال والمعدة.

التمر الأسود

* ووفق ما نقلته “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الإثنين، يحتوي التمر الأسود على عدد كبير من البكتين وحمض التنيك، الذي يمتزج بسهولة مع حمض المعدة في الجسم، وينتج كتلاً غير قابلة للتحلل في المعدة.