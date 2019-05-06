- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صحيفة الخليج الالكترونية
منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، وشاح الملك عبد العزيز، وذلك خلال استقباله لهما اليوم (الإثنين) في قصر اليمامة في جدة.
وأشاد خادم الحرمين الشريفين بما قدمه الأمير خالد والأمير بدر من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.
من جانبهما، رفع الفيصل والبدر بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يمنح الأميران خالد الفيصل وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.