خادم الحرمين يمنح الأميران خالد الفيصل وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبدالعزيز

صحيفة الخليج الالكترونية

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، وشاح الملك عبد العزيز، وذلك خلال استقباله لهما اليوم (الإثنين) في قصر اليمامة في جدة.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بما قدمه الأمير خالد والأمير بدر من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.

من جانبهما، رفع الفيصل والبدر بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله.