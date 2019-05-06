- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
دعت وزارة العدل المواطنين والمواطنات الراغبين للتقديم إلكترونياً لشغل وظائف شاغرة لديها في المرتبة السادسة، بديوان الوزارة والمحاكم وكتابات العدل، بمناطق المملكة المختلفة.
وأبانت الوزارة أن التقديم على الوظائف المذكورة سيكون متاحاً عبر بوابتها الإلكترونية، اعتباراً من صباح الأربعاء 3 رمضان وحتى الساعة 12 مساء الثلاثاء 9 رمضان 1440هـ.
وأوضحت أن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” سيجري اختبارات القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة، وسيفتح التسجيل للاختبارات عبر بوابة المركز الإلكترونية في 14 رمضان الجاري ولمدة أسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر #وزارة_العدل تعلن عن #وظائف_شاغرة في المرتبة السادسة للجنسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.