وزارة_العدل تعلن عن #وظائف_شاغرة في المرتبة السادسة للجنسين

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة العدل المواطنين والمواطنات الراغبين للتقديم إلكترونياً لشغل وظائف شاغرة لديها في المرتبة السادسة، بديوان الوزارة والمحاكم وكتابات العدل، بمناطق المملكة المختلفة.

وأبانت الوزارة أن التقديم على الوظائف المذكورة سيكون متاحاً عبر بوابتها الإلكترونية، اعتباراً من صباح الأربعاء 3 رمضان وحتى الساعة 12 مساء الثلاثاء 9 رمضان 1440هـ.

وأوضحت أن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” سيجري اختبارات القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة، وسيفتح التسجيل للاختبارات عبر بوابة المركز الإلكترونية في 14 رمضان الجاري ولمدة أسبوع.