شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن 200 ألف وحدة سكنية.. بـ200 ريال شهريًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال المدير العام لتوفير مصادر التمويل ببرنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان يزيد الرشيد، إن البرنامج يقدم خدمة إسكانية لـ200 ألف وحدة حتى عام 2020 عبر 4 منتجات هي (الوحدات السكنية الجاهزة، وصندوق الإسكان الوقفي، ومشاريع البناء، ومشاريع الشراء).

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وأضاف خلال ورشة عمل بعنوان «مناشط الإسكان التنموي»، التي أقيمت أخيرا في غرفة تجارة وصناعة الشرقية ضمن أنشطة لجنة العقار والإسكان: إن الإسكان التنموي هو إحدى مبادرات برنامج وزارة الإسكان التي نصت عليه رؤية المملكة، ويهدف لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكيـنها مـن تملـك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهـم وقدراتهـم المادية.. وبالتالي رفع نسبة الأمان الاجتماعي، وتحقيق تطلعات رؤية المملكة، وتمكين الجمعيات الأهلية، وتوفير المصاريف التشغيلية، وتمكين المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتنمية وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز فاعلية الحكومة.

وأشار إلى أن الـ200 ألف وحدة سكنية، قد حظيت بموافقة مجلس الوزراء بتحديد ميزانية لتوفيرها بحق الانتفاع العام، حيث تسكنها الأسر المحتاجة مقابل مبلغ رمزي يبدأ من 200 ریال شهريا ولا يزيد على 800 ریال حسب الوضع المادي، حتى تتحسن أوضاع الأسرة فإما أن تتملك الوحدة أو تسلم للوزارة لتتاح لأسرة أخرى.

وقال إن البرنامج يعمل ضمن منظومة متكاملة تشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص (عبر برامج المسؤولية الاجتماعية)، وكذلك الجمعيات الخيرية، والمانحين، ملمحا إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 225 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة. حسب “عكاظ”