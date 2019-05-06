التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصر

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أعلن مسؤولون عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل فلسطينية بعد وساطة قامت بها مصر لإنهاء التصعيد الأخير من العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية". ونقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني مُطلع أن "تفاهم وقف إطلاق النار يبدأ اليوم الإثنين في الساعة 4:30 صباحا (01.30 بتوقيت جرينتش). وقتل 25 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة مساء الأحد، في أخطر تصعيد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب عام 2014.

وشنت إسرائيل سلسلة ضربات ردا على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس. وقالت السلطات الفلسطينية في بيان، إن الأهداف الإسرائيلية في غزة شملت مقار الأمن الداخلي الفلسطيني، بينما تواصلت، مساء الأحد، عمليات إطلاق الصواريخ والضربات الإسرائيلية. وأشار المراسل إلى أن الطيران الإسرائيلي

وشنت إسرائيل سلسلة ضربات ردا على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس. Advertisements وقالت السلطات الفلسطينية في بيان، إن الأهداف الإسرائيلية في غزة شملت مقار الأمن الداخلي الفلسطيني، بينما تواصلت، مساء الأحد، عمليات إطلاق الصواريخ والضربات الإسرائيلية. وأشار المراسل إلى أن الطيران الإسرائيلي قصف مبنى جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس التي تسيطر على القطاع في حي الرمال بمدينة غزة. وقالت الفصائل الفلسطينية إنها أطلقت وابلا من الصواريخ على مناطق إسرائيلية، منها عسقلان وبئر السبع، كما استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه، على حدود قطاع غزة. وشنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على قطاع غزة منذ صباح الأحد.

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