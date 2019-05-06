ماذا يحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السوداني

تتميز بعض الأطعمة بخصائصها المفيدة للصحة، وعناصرها الغذائية التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة.

وتعتبر زبدة الفول السوداني من بين الأطعمة التي تنطوي على فوائد صحية جمّة، لذا فقد أورد موقع "إم إس إن" الإلكتروني، مجموعة من الفوائد الصحية لزبدة الفول السوداني، على النحو التالي:

１- الوقاية من الأمراض القاتلة

وفقاً لدراسة أجرتها جامعة فاندربيلت عام 2015، يرتبط تناول زبدة الفول السوداني يومياً بانخفاض خطر الوفاة الإجمالي، وذلك لاحتوائها على الدهون الأحادية، والدهون المتعددة غير المشبعة، وغناها بمضادات الأكسدة، إضافة إلى عناصر غذائية مثل البوتاسيوم الذي يقي من ارتفاع ضغط الدم، والألياف.

1- الشعور بالامتلاء

يقول خبراء التغذية إن تناول زبدة الفول السوداني مع الخبز المحمص أو شرائح الخبز على وجبة الإفطار أو الغداء، يساعد على الشعور بالامتلاء ويمنع استهلاك المزيد من الطعام، الأمر الذي يحول دون زيادة الوزن.

2- الوقاية من السكري

وفق دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، فإن استهلاك ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الفول السوداني يومياً، يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 20%.

Advertisements

3- الحصول على الطاقة

تقول خبيرة التغذية البريطانية إليس شابيرو: " تحتوي زبدة الفول السوداني على البروتين والألياف والدهون الصحية، وتساعد على استقرار نسبة السكر في الدم، مما يساهم في الواقية من الشعور بالإرهاق، وتعزيز الطاقة اللازمة للجسم للقيام بالمهام اليومية.

4- فقدان الوزن

يحتوي الفول السوداني على كمية جيدة من البروتين، ومستويات عالية من الدهون والألياف الصحية، إضافة إلى أنه لا يحتوي على سعرات حرارية كثيرة.

5- عضلات وأعصاب قوية

زبدة الفول السوداني غنية بالمغنيزيوم، الذي يعمل على أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم. وهذا يعني بأنه يمكنه المساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم، وإزالة السموم، وإنتاج الطاقة، وتشكيل عضلات قوية، والحفاظ على نظام عصبي صحي.

6- تعزيز صحة الدماغ

وجدت الدراسات بأن الدهون غير المشبعة الأحادية الموجودة في أطعمة مثل الفول السوداني وزيت الزيتون، تساهم في تعزيز صحة الدماغ ووظائفه، وتساهم خصائصها المضادة للأكسدة والإلتهابات على تقليل الإجهاد في الدماغ.