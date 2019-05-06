اكتشاف جديد يُنقذ مرضى التهاب النخاع والعصب البصري

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الجسم المضاد "إيكوليزوماب"، والذي يُسوَّق تجارياً تحت اسم عقار "سولاريس - Soliris"، المعالِج لحالة تحلّل خلايا الدم القاتلة، يمكن أن يكون فعالاً في علاج التهاب النخاع والعصب البصري،وفقا للعين الإخبارية.

والتهاب النخاع والعصب البصري "NMOSD" مرض مناعي نادر ولكنه شديد الخطورة، يسبب العمى والشلل والموت، ويحدث عندما يتفاعل جهاز المناعة في الجسم ضد خلايا الجهاز العصبي السليمة في الأعصاب البصرية والحبل الشوكي وأحياناً في الدماغ.

وغالبًا ما يتم تشخيص هذا المرض على أنه التصلّب العصبي المتعدد "MS"، لكنه يتسم بهجمات أكثر حدّة، يمكن أن تؤدي إلى إصابة المريض بالعمى أو الشلل، ويؤثر على 10 من كل 100 ألف شخص.

وأجرى الدراسة أطباء من مستشفى "مايو كلينك" بأمريكا، وعُرِضت خلال الاجتماع السنوي الـ71 للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب في فيلادلفيا، الذي بدأ فعالياته، السبت، ويستمر حتى 10 مايو/أيار 2018،

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وأثبتت أن العلاج باستخدام عقار "إيكوليزوماب" يمكنه أن يقلّل من خطر الانتكاس في حالات الإصابة بالمرض بنسبة 94%.

من جانبه، قال شون بيتوك، طبيب الأعصاب في "مايو كلينيك" والمؤلف الرئيسي للدراسة: "حتى الآن، لم تتم الموافقة على العلاجات المثبطة للمناعة، المستخدمة في منع التهاب النخاع والعصب البصري من قبل إدارة الغذاء والدواء، علاوة على ذلك، لا يزال 25 إلى 60% من المرضى الذين يتلقّون هذه الأدوية يعانون من هجمات متكررة".

وأضاف: "ومن ثم، فإن هذه الدراسة توفر الأمل للمرضى، لأن كل هجوم لهذا الالتهاب يمكن أن يسبب فقدان الوظيفة البصرية أو الحركية، بينما يمكن باستخدام "إيكوليزوماب" بغية وقف الهجمات، بما يمنع الإعاقة ويسمح للمرضى بالحفاظ على وظائفهم وتحسين نوعية حياتهم".