85 مليار دولار القيمة السوقية لمجموعة هيونداي

زادت القيمة السوقية لمجموعة هيونداي وشركاتها التابعة بأسرع وتيرة بين أكبر 10 مجموعات أعمال في كوريا الجنوبية هذا العام بفضل مبيعات سيارات الدفع الرباعي، وفقا لما أظهرته بيانات الصناعة الإثنين، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إن القيمة السوقية المجمعة لـ هيونداي موتورز وكيا و9 شركات تابعة أخرى في البورصة بلغت 99.4 تريليون وون (85 مليار دولار) حتى يوم الجمعة، بزيادة 21.9 % عن 2 يناير.

كانت أسهم شركات صناعة السيارات قد عانت في السوق المحلية العام الماضي بسبب تباطؤ الأعمال الصينية، لكنها انتعشت هذا العام بفضل المبيعات القوية لسيارات الدفع الرباعي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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وقفز صافي ربح هيونداي موتور في الربع الأول بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 954 مليار وون، وارتفع صافي أرباح كيا بنسبة 50 % إلى 650 مليار وون في الفترة من يناير إلى مارس، مدفوعًا بتأثير أساسي منخفض ومبيعات سيارات الدفع الرباعي المنتعشة في الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسهم هيونداي موتور وكيا موتورز بنسبتي 20.6 % و36.9% هذا العام على التوالي.

وأظهرت البيانات أن مجموعة هيونداي تغلبت على شركة إل جي للإلكترونيات لتصبح ثالث أكبر مجموعة شركات في البلاد من حيث القيمة السوقية.