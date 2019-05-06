رونالدو يقاتل روبوتات وكائنات فضائية في قصص مصوّرة من ابتكاره

أطلق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، السبت، سلسلةَ قصص مصوّرة من بطولته، في مبادرة تجارية جديدة للاعب الذي أثبت في السنوات الماضية براعة كبيرة بفن التسويق، وفقا للعين الإخبارية.

وكتب رونالدو، عبر "تويتر"، بمناسبة إطلاق سلسلة القصص المصوّرة وعنوانها "سترايكر فورس 7": "كما تجمع كرة القدم بين الثقافات والشعوب في العالم، أظن أن الشخصيات المهمة وأبطال الرسوم المتحركة قادرون على أداء الأمر ذاته، وأنا سعيد لأني أجمع بين هذين الشغفين بكرة القدم والأبطال الخارقين من خلال هذا المشروع".

وأطلق رونالدو هذه السلسلة تزامناً مع فعاليات يوم "فري كوميك بوك داي" المخصّص لترويج كتب القصص المصوّرة، والذي يُقام سنوياً في أول سبت من مايو/أيار منذ سنة 2002.

ويتيح رابط لمحبي رونالدو مشاهدة مقطع ترويجي عن السلسلة التي يتحول فيها كريستيانو، البالغ 34 عاماً، إلى بطل خارق يقاتل ضد شخصيات مثل روبوتات أو كائنات فضائية.