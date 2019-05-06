ابتكر البروفيسور المصري الدكتور محمد محي الدين، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بقصر العيني، وفريق عمله، طريقة جديدة لعلاج أمراض العمود الفقري بدون جراحة،وفقا للعين الإخبارية.

وتعتمد هذه الطريقة على استخدام حقن مشتقات البلازما التي تعالج الأنسجة بدون ترك أي آثار أو علامات جراحية، حيث نشر الطبيب المصري أول أبحاثه والتي تعتبر من أوائل الأبحاث في العالم في هذا المجال.

ويضم فريق العمل المكتشف لهذه الطريقة الأستاذ الدكتور أحمد صلاح الدين حسن، أستاذ جراحة الأعصاب، والدكتور محمد بركة مدرس جراحة الأعصاب.

كما استحدث الدكتور محمد محي الدين مستخلصا جديدا من مشتقات البلازما للاستخدام في علاج مفاصل الفقرات العجزية لأول مرة في العالم.

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وتعد حقن مشتقات البلازما الغنية بعوامل النمو طريقة معتمدة لعلاج أمراض العمود الفقري، لما لها من قدرة كبيرة على إنتاج الأنسجة والخلايا والغضاريف وزيادة فعاليتها، فهي تستخدم الآن لعلاج التهاب الأوتار والعضلات والأربطة، وكان أول مكان استخدمت فيه إسبانيا، ثم انتشرت في أوروبا ثم في العالم أجمع والآن في أمريكا، واعتمدتها منظمة الغذاء والدواء (FDA) لتكون طريقة روتينية في علاج أمراض العظام والمفاصل.

أجمع العلماء على الدور الإيجابي لحقن عوامل النمو والبلازما المدعمة بالصفائح وفاعليتها خاصة على العضلات والأوتار والغضاريف، حيث استخدمت حقن البلازما لأول مرة في الثمانينيات على يد جراحي الأسنان لأهميتها في تقوية وزراعة الأسنان، ثم استخدمها علماء الإصابات في كسور العظام، ثم استُعين بها بشكل عام في طب العظام والإصابات الرياضية، إلى أن طورها الطبيب المصري الأستاذ الدكتور محمد محي الدين لعلاج أمراض العمود الفقري.

وتم اختيار الدكتور محمد محي الدين مؤخراً لرئاسة جمعية الشرق الأوسط للعمود الفقري، كأول مصري يشغل هذا المنصب، وذلك بالانتخاب من بين العديد من الأطباء من 20 دولة مختلفة من أعضاء الجمعية، وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الخامس للجمعية بمدينة نيودلهي بالهند.