7 نصائح لراحة القولون في رمضان

هناك بعض العادات الغذائية السيئة التي تتسبب في الانتفاخ وتكوين الغازات داخل جسم الإنسان وإرهاق القولون طوال شهر رمضان، منها الإفراط في تناول الحلويات، لذا يجب الانتباه لها وتجنبها تماما، وفقا للعين الإخبارية.

والغازات الموجودة في الجهاز الهضمي لها مصدران، الأول: ما يتم بلعه من هواء خلال عملية البلع للأطعمة أو المشروبات أو بلع اللعاب، والثاني: ما تنتجه البكتيريا الصديقة خلال هضم السكريات في القولون.

ونصحت الدكتورة سمر محمود، استشاري التغذية العلاجية في مصر، بالابتعاد عن السكريات تماما وتناول الأرز والزبادي ومنتجات الألبان والبروتينات والدهون، حيث لا تتسبب هذه الأطعمة في تكوين الغازات.

ووجهت محمود عددا من النصائح الغذائية الهامة لمنع تكوين الغازات في جسم الإنسان كالتالي:

1. تناول الطعام ببطء والحصول على راحة بين اللقمة والأخرى.

2. مضغ الطعام جيدا لتسهيل الهضم، ولإعطاء راحة للمعدة في استقبال الطعام.

3. الامتناع عن تناول الحلويات والسكريات.

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4. عدم الاعتماد على الشاليموه في المشروبات الغازية والعصائر، حيث تسمح بدخول الهواء إلى المعدة.

5. الابتعاد عن التوتر والعصبية أثناء تناول الطعام.

6. الامتناع عن التدخين لأنه يزيد من فرص بلع الهواء.

7. ممارسة الرياضة يوميا فهي تساعد على سلاسة حركة الأمعاء، وتعمل على سهولة إخراج الغازات.

وتوضح محمود أن الجهاز الهضمي لديه قدرة على التخلص من غالبية الغازات الموجودة من خلال امتصاص الأمعاء لها، لذا يجب أن نساعد الأمعاء على العمل بشكل جيد من خلال الحرص على هذه العادات.

وقالت استشاري التغذية العلاجية، إن الغازات غالبا تضغط على القولون وتسبب صعوبة في التنفس وألم شديد في المعدة، وقد تسبب أيضا آلاما في الصدر وضيق في النفس وشعور بالخفقان، لذلك يجب الانتباه جيدا لهذه الآلام، وتجنب كل الأطعمة التي تساعد على تكون الغازات.