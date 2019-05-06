تحدي أريا ستارك في صراع العروش يجتاح تويتر

ساهمت المفاجآت التي حملتها أحداث الحلقة الثالثة في الموسم الثامن والأخير من سلسلة "صراع العروش"، وبخاصة بعد نجاح شخصية آريا ستارك، التي تجسدها النجمة مايسي ويليامز، بقتل "ملك الليل"، في ظهور تحد جديد اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "تحدي آريا ستارك".

وتقوم فكرة التحدي على تقليد حركة آريا ستارك التي قامت بها لقتل "ملك الليل، عندما نقلت الخنجر من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى بسرعة، لتطعنه في صدر ملك الليل، وتسابق المعجبون بتأدية نفس الحركة، باستخدام أدوات مختلفة مثل المفاتيح، وجهاز التحكم بالتلفاز والهواتف النقالة فيما استخدم البعض عصا المقشة.

وتحدث النجم فلاديمير فورديك الذي يجسد دور ملك الليل عن صعوبة تصوير المشهد مع مايسي ويليامز موضحاً، "معظم الأيام كانت باردة وممطرة للغاية، وشهدت انقلابات جوية شديدة وكانت وليامز معلقة بحبل في الهواء يتطلب ثباتاً كبيراً، ولذلك كان تصوير هذا المشهد أمراً صعباً"، مضيفاً أنه تمت إعادة تصويره أكثر من 15 مرة.