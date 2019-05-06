سبوتفاي يطلق نسخة تجريبية من إعلانات تفاعلية بالصوت

أطلق موقع بث الموسيقى عبر الإنترنت "سبوتفاي" نسخة تجريبية من إعلانات تتيح لمستخدمي تطبيق "سبوتفاي" على الهواتف الذكية التفاعل معها بالأوامر الصوتية في إطار اهتمام الموقع المتزايد بتكنولوجيا التحكم الصوتي في وظائفه.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه من أوائل الإعلانات المجهزة بهذه التكنولوجيا إعلان مزيل العرق "أكس" من شركة مستحضرات العناية الشخصية "يونيلفر" وإعلان "سبوتفاي ستديوز".

ويوجه أحد الإعلانات التي بدأ الموقع بثها المستخدمين إلى خدمة "سبوتفاي أورجينال". ويوجه الإعلان الثاني المستخدم إلى حملة مزيل العراق "أكس" الإعلانية التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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وأضاف "تك كرانش" أن "سبوتفاي مازالت تركز حتى الآن على المحتوى الترويجي داخل خدمتها وليس أي شيء خارج تطبيق "سبوتفاي" نفسه.

وستكون هذه الإعلانات التي يتم التفاعل معها صوتيا متاحة فقط لمجموعة من مستخدمي تطبيق "سبوتفاي" المجاني على الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة خلال فترة الاختبار إلى جانب المستخدمين الذين يستخدمون بالفعل خدمة التحكم الصوتي في وظائف "سبوتفاي" حالياً.

في الوقت نفسه سيكون في مقدور المستخدم التحكم في تشغيل الإعلانات الصوتية من خلال قائمة الإعدادات. فإذا كان المستخدم يريد تشغيل هذه الخاصية سيختار "تفعيل الإعلانات الصوتية" من قائمة الإعدادات. كما يمكنه تعطيل هذه الخاصية أو تعطيل خاصية الميكرفون ككل من خلال إعدادات الجهاز المحمول.