حذرت شركة ديل من وجود ثغرات أمنية ببرنامج Support Assist بالكثير من أجهزة اللاب توب والحواسيب المكتبية الخاصة بها.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن برنامج Support Assist، الذي تتمثل مهمته في تثبيت برامج التشغيل المناسبة وتحديثها، ينطوي على ثغرتين أمنيتين تتيحان للقراصنة إمكانية تسريب أكواد ضارة على الحواسيب.
لذا شددت ديل على ضرورة ترقية البرنامج Support Assist إلى الإصدار 3.2.0.90 الآمن أو أعلى على وجه السرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ثغرات أمنية بحواسيب ديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.