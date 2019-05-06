ترامب: ندعم إسرائيل 100% في مواجهة صواريخ غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing - صورة أرشيفية

أكّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إسرائيل تحظى بدعم واشنطن الكامل، بعد أن قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قطاع غزة ردّا على إطلاق صواريخ منه.

كتب ترامب عبر «تويتر»، الأحد: «مرّةً جديدة، تُواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخيّة القاتلة من جانب حركتَي حماس والجهاد الإسلامي الإرهابيّتين».

أضاف: «نحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها (..) لشعب غزّة، هذه الأعمال الإرهابيّة ضدّ إسرائيل لن تجلب لكُم شيئاً سوى مزيد من البؤس. انهوا العنف واعملوا من أجل السّلام، هذا يمكن أن يحدث!».

وارتفع عدد القتلى جرّاء التّصعيد العنيف بين إسرائيل وقطاع غزّة، منذ السبت، إلى 23 فلسطينيّا بينهم نشطاء ينتمون إلى حركتَي حماس والجهاد الإسلامي، و4 في الجانب الإسرائيلي، وسط مخاوف من تطوّر الأحداث إلى حرب جديدة بين الطرفين.