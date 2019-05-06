السودان.. العثور على "3 مليارات جنيه" في كرتونة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تم العثور على كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة تمكنت مباحث الشرطة المحلية في العاصمة السودانية، الخرطوم، من القبض على 5 متهمين بحوزتهم "كرتونة" بها كميات هائلة من الأوراق النقدية المزورة. ووفق ما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، فإن قيمة الأوراق النقدية المزورة المحجوزة عند المتهمين تقدر بأكثر من 3 مليارات جنيه. وأوضحت: "تفيد متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم أنه أثناء عمل مباحث قسم "اللاماب" جرى الاشتباه في مجموعة من الأشخاص يحملون كرتونة مغلفة وجوالا قرب منطقة الاسطبلات بالخرطوم". وأضافت "بتفتيش المحتويات تم العثور على كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة فئة (200) جنيه، بعضها جاهزة (للقص) والتوزيع بحوزة المتهين". وذكرت الصحيفة أنه يتم حاليا التحقيق مع المتهمين، تحت إشراف النيابة المختصة. يشار إلى أن السودان يواجه أزمة أزمة سيولة متفاقمة بعد أقل من شهر من الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

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