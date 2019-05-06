دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة موبايلي في سباق مع الزمن لتبني أحدث الأفكار الإبداعية الرقمية

© Tech World قدمت بواسطة موبايلي Shopping Ads

تتسارع الشركات الرائدة لاستغلال أحدث الأفكار الإبداعية ووسائل التقنية للوصول إلى جمهورها وتوفير خدماتها ومنتجاتها بطرق مختلفة في ظل سعيها لتحقيق النجاح وتسهيل وصول العملاء والزبائن لما تقدمه، وهذا الأمر تنتهجه مجموعة موبايلي للاتصالات والتي أصبحت الشركة الأولى التي تقدم عدة ابتكارات لعملائها في المنطقة.

كانت موبايلي قد أصبحت أول شركة في الشرق الأوسط وأفريقيا تستفيد من ميزة “الإشارة للمنتجات” في تطبيق إنستقرام الأسبوع الماضي، بحيث تتيح لعملائها الوصول للمنتجات وشرائها بشكل أسهل عبر منصة التواصل الاجتماعي والشبكة الأم فيسبوك دون الحاجة للبحث في متجر الشركة الرسمي.

أما الآن فقط أصبحت موبايلي شركة الاتصالات الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلق خدمة التسوق عبر إعلانات قوقل “Google Shopping Ads” وهي خدمة تتيح للشركة عرض منتجاتها لتظهر ضمن إعلانات قوقل وبالتالي يمكن وصول الجمهور إليها بكل سهولة عبر الإعلانات الظاهرة أمامه على المنصات المختلفة التي تدعم تلك الإعلانات وكذلك أثناء البحث في المحرك الرئيسي.

وتأتي هذه الخطوة من مجموعة موبايلي كتطور طبيعي في استغلال أحدث الابتكارات التقنية ووسائل التواصل الرقمي لتقديم تجربة مميزة للعملاء، وذلك بعد أن قدمت سابقًا خدمة واتساب للأعمال “Whatsapp for Business” والتي تتيح للجميع التواصل مع خدمة العملاء في الشركة بكل سهولة للاستفسار أو طلب أي خدمة.

التدوينة موبايلي في سباق مع الزمن لتبني أحدث الأفكار الإبداعية الرقمية ظهرت أولاً على عالم التقنية.