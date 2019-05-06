دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الاتحاد الأوروبي سيبدأ التحقيق مع آبل بسبب شكوى الاحتكار المقدمة من سبوتيفاي

قامت سبوتيفاي قبل فترة بتقديم شكوى للاتحاد الأوروبي تتهم فيها شركة آبل بقتل المنافسة مع باقي المنافسين في مجال الخدمات التي تقدمها، لا سيما خدمة الموسيقى التي تنافسها فيها من سنوات. وبينما تحدثت آبل عن زيف الادعاءات، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتفق مع سبوتيفاي وسيبدأ تحقيقًا يتعلق بالاحتكار.

وقالت Financial Times أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بالتحقيق مع آبل بدعوى ممارساتها الاحتكارية ضد سبوتيفاي وعدد من الخدمات الموسيقية المنافسة في السوق، حيث أن هذه الأمور يعارضها الاتحاد بشكل قطعي وسبق أن ضرب قوقل وغيرها بغرامات كبيرة بعد ثبوت احتكارهم لبعض الخدمات.

وتعمل آبل على اقتطاع 30% من قيمة الاشتراكات المدفوعة على المنصة لأي تطبيق طرف ثالث في أول عام ثم تبدأ باقتطاع 15% بعدها، لكنها في نفس الوقت تمنع المطورين من إضافة بوابات دفع خارجية وتجنب دفع النسبة المقتطعة، وهذه النسبة تشكل مبلغًا كبيرًا بالحديث عن خدمة مثل سبوتيفاي.

التدوينة الاتحاد الأوروبي سيبدأ التحقيق مع آبل بسبب شكوى الاحتكار المقدمة من سبوتيفاي ظهرت أولاً على عالم التقنية.