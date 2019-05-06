شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى يحول قذيفة "حزب الله" إلى وعاء للورود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، صورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) لـ "فارغ القذيفة المدفعية" التى أهداها له حزب الله قبل عدة أيام، وقد حولها إلى وعاء للورود بعد أن وضع بداخلها مجموعة من الأزهار والورود.

وكان باسيل، الذى يرأس "التيار الوطنى الحر" فى معرض زيارة إلى بلدة رأس اسطا بمدينة جبيل فى محافظة جبل لبنان قبل يومين، أهداه مسئولو حزب الله بالمدينة، فارغ قذيفة مدفعية استعملها الحزب فى إحدى معاركه، كهدية تذكارية تحمل علمى التيار الوطنى الحر وحزب الله، ومدون عليها: " تحية تقدير ومحبة.. معالى الوزير المقاوم الأستاذ جبران باسيل.. هدية حزب الله – المنطقة الخامسة.. استخدمت فى معركة عرسال 2017 ".

وأثارت الواقعة حالة من الجدل الشديد وردود الفعل غير المرحبة على المستوى السياسى اللبناني، خاصة وأنها جاءت فى توقيت يشتد فيه الحصار الدولى على حزب الله، حيث جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى تقرير له قبل عدة أيام، المطالبة أن تتحمل الدولة اللبنانية مسئولياتها وعدم السماح ببقاء أى سلاح خارج عن إطار الجيش أو تدخل أى من الفرقاء اللبنانيين فى أزمات المنطقة.

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كما أصدرت المملكة المتحدة قبل نحو شهرين قرارا بإدراج حزب الله بجناحيه السياسى والعسكري، فى لائحة المنظمات الإرهابية، فضلا عن زيادة حجم العقوبات الأمريكية على الحزب وإيران.

ويرتبط التيار الوطنى الحر، الذى كان يتزعمه العماد ميشال عون قبل أن يتولى رئاسة البلاد، بتحالف سياسى مع حزب الله. كما تعد الكتلة النيابية للتيار (تكتل لبنان القوي) والتى تدخل فى تحالف مع حزب الطاشناق (النواب الأرمن) والقيادى الدرزى طلال أرسلان، أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب من بين الكتل النيابية داخل المجلس.