موسكو تدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لالتزام الهدوء لتجنب التصعيد

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نحث الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على التزام الهدوء من أجل تجنب المزيد من تصعيد التوترات، التي يعاني منها المدنيون في المقام الأول".

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وأضاف البيان: "مرة أخرى، تؤكد الأحداث المأساوية التي وقعت في الأيام الأخيرة، ضرورة الاستئناف السريع لمفاوضات بناءة ومثمرة تستند إلى صيغة الدولتين لتسوية فلسطينية إسرائيلية وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مبادرة السلام العربية".

وكان متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن "معركة غزة لم تنته ونستعد للمراحل المقبلة، وهدفنا توفير الأمان لسكان الجنوب".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الاثنين، إن المعركة في قطاع غزة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي لم تنته بعد، مؤكدا أنه يستعد للمراحل القادمة بهدف توفير الأمان لسكان الجنوب.

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ونقل المتحدث باسم نتنياهو أوفير جندلمان تصريحات رئيس الوزراء، حيث قال: "ضربنا حماس والجهاد الإسلامي بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين، ضربنا أكثر من 350 هدفا واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره ودمرنا أبراج الإرهاب".

وأضاف نتنياهو: "المعركة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشد، نستعد للمراحل القادمة، كان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب".

وتوصلت أطراف دولية، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد جولة من التصعيد منذ يوم الجمعة الماضية أسفرت عن مقتل 28 فلسطينياً وإصابة نحو 60 جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء القطاع، فيما قُتل أربعة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي سقطت في عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.