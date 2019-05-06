شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد فهد المرشد بحي الرحاب في مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
يقع المسجد في شمال مدينة الرياض في منطقة تميزت بقربها من طريق الملك خالد، باتجاه الشمال، ويحتوي المسجد على عددٍ من المرافق التابعة له، حيث تم تصميم المسجد على شكله النهائي الذي يضم طابقين اثنين، كما يتميز بوجود مصلى واسع للنساء، ومواقف للسيارات، وستنفذ بالمسجد الجديد العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي ستعلن لاحقاً بإذن الله.
يُذكر أن الشيخ المطرود تنقل بين عددٍ من الجوامع، آخرها جامع الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي الأحمدية، وجامع علي بن أبي طالب بإسكان الحرس الوطني بمدينة الرياض.
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