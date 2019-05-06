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افتتاح مسجد فهد المرشد بحي الرحاب في مدينة الرياض

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محمد زغلول 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد فهد المرشد بحي الرحاب في مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - افتُتح مساء الأمس الأحد الموافق 30 شعبان 1440هجرياً مسجد فهد بن عبدالله المرشد بحي الرحاب في مدينة الرياض، وأمَّ المصلين لصلاتي العشاء التراويح القارئ المعروف د. عبدالله المطرود، الذي سيستمر إماماً للمسجد طيلة شهر رمضان المبارك وما بعد ذلك بإذن الله.

يقع المسجد في شمال مدينة الرياض في منطقة تميزت بقربها من طريق الملك خالد، باتجاه الشمال، ويحتوي المسجد على عددٍ من المرافق التابعة له، حيث تم تصميم المسجد على شكله النهائي الذي يضم طابقين اثنين، كما يتميز بوجود مصلى واسع للنساء، ومواقف للسيارات، وستنفذ بالمسجد الجديد العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي ستعلن لاحقاً بإذن الله.
يُذكر أن الشيخ المطرود تنقل بين عددٍ من الجوامع، آخرها جامع الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي الأحمدية، وجامع علي بن أبي طالب بإسكان الحرس الوطني بمدينة الرياض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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