قال محامي الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب يوم الاثنين إن محكمة بحرينية رفضت التماسا تقدم به محامو رجب يطلب من المحكمة تغيير حكم السجن الذي يقضيه حاليا.
ويقضي رجب، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة والذي لعب دورا قياديا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011، عقوبة السجن خمس سنوات بسبب كتابات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الضربات الجوية السعودية في اليمن.
وقال المحامي محمد الجشي إن الالتماس رُفض مضيفا أنه كان قد تم التقدم بالالتماس في 30 أبريل نيسان في مسعى للاستفادة من قانون عقوبات بديل طبقته المملكة العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة بحرينية ترفض طلبا بعقوبة بديلة للناشط رجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.