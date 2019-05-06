انت الان تتابع استشهاد 25 فلسطينيًا في غارة إسرائيلية بوسط قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قتل 25 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة مساء الأحد، فيما أعلنت مصادر إعلامية عن تقدم فى محاولات التوصل لوقف إطلاق نار من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القادمة. وحسب وسائل إعلام إسرائيلية قُتل أربعة أشخاص في إسرائيل في أخطر تصعيد في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ حرب العام 2014. وشنّت إسرائيل سلسلة ضربات ردّاً على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر الذي تُسيطر عليه حركة حماس. وقالت السلطات الفلسطينية، إنّ الأهداف الإسرائيلية في غزة شملت مقارّ الأمن الداخلي الفلسطيني.

وأشار مراسل "سكاي نيوز عربية" إلى أن الطيران الإسرائيلي قصف مبنى جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس التي تسيطر على القطاع في حي الرمال بمدينة غزة.وأظهرت لقطات فيديو أعمدة الدخان وهي تتصاعد من وسط مدينة غزة، إثر الغارات الإسرائيلية.ولفت المراسل إلى تدمير مبنى سكني غربي مدينة غزة إثر سقوط صاروخ عليها، دون