انت الان تتابع 3 دول إسلامية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أرشيفية

أعلنت كل من سلطنة عمان وجزر القمر والمغرب، أن الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان، على خلاف معظم الدول العربية والإسلامية. وأعلنت نحو 18 دولة عربية أبرزها السعودية ومصر، أنّ أول أيام رمضان يوافق، الاثنين 6 مايو، إذ أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن الاثنين هو غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، كما أكدت دور الإفتاء في مصر والأردن والسودان وليبيا، ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، وأن الإثنين، هو أول أيام رمضان. كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في المنامة، ثبوت رؤية الهلال، مساء الأحد، ليكون الاثنين غرة رمضان في البحرين.

وفي الإمارات وقطر والكويت، أعلنت لجان تحري الهلال أن الإثنين هو الأول من رمضان. وفي اليمن، نشرت وزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة الرئيس هادي عبد ربه بيانا، أعلنت فيه أن الاثنين هو أول أيام رمضان. وقال كل من مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبداللطيف دريان، والمرجع الشيعي في لبنان، علي فضل الله، إن الإثنين