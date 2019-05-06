العدوان على غزة.. تدمير 130 وحدة سكنية بشكل كامل بسبب القصف

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان بقطاع غزة، اليوم الاثنين، إن عدد الوحدات السكنية المتضررة، بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بلغ نحو 830 وحدة.

وأوضح سرحان، في بيان له، إن المقاتلات الحربية دمّرت نحو 130 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تعرّضت 700 وحدة سكنية أخرى للضرر الجزئي.

وبيّن أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية ولجان الطوارئ باشرت أعمالها منذ بدء العدوان؛ في فتح الشوارع وإزالة الركام الناجم عن استهداف المباني والعمارات السكنية، وتدعيم المباني الخطرة وعمليات حصر الأضرار.

واستنكر سرحان العدوان بحق المدنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف استهداف المنشآت المدنية ومنازل المواطنين والتي حمتها القوانين والتشريعات الدولية.

كما ناشد الجهات المانحة بضرورة تقديم الدعم والإغاثة للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.

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وفجر اليوم الإثنين، أعلنت قناة الأقصى الفضائية، عن توصل الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق نار برعاية مصرية وأممية، أنهى يومين من التصعيد الإسرائيلي.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت الماضي، وحتّى فجر اليوم الإثنين، تصعيدا عسكريا حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، إصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الاعلام العبري.