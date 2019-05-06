اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في سباق التسليح العسكري، من المقرر أن تبدأ روسيا في اختبار مروحية قتالية جديدة قبل نهاية عام 2019.
وأطلق على المروحية الجديدة التي أبدعها مكتب "ميل" لتصميم المروحيات اسم "مي-8أ إم تي شي-في إن"، وبحسب الهدف المطلوب منها، صممت المروحية الجديدة لتوفير الدعم الناري للقوات البرية.
ومن أجل ذلك يسعى المطورون للمروحية إلى تسليحها بالصواريخ الموجهة العادية والصواريخ الأسرع من الصوت التي يصل مداها إلى 6000 متر.
ومن أهم مميزات المروحية الجديدة أنها تستطيع التحكم في صواعق تفجير صواريخها عن بعد.
وسيتم توجيه الصواريخ إلى أهدافها بواسطة نظام التنشين البصري الإلكتروني.
وزودت مروحية "مي-8أ إم تي شي-في إن" بنظام "بريزيدينت-إس" للحماية من الصواريخ المضادة.
وكان مصدر صناعي عسكري ققد أعلن أنه من المقرر أن يبدأ اختبار مروحية "مي-8أ إم تي شي-في إن" في الجو قبل نهاية عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| قوة عسكرية مذهلة.. أسرار الطائرة الروسية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.