فيديو| قوة عسكرية مذهلة.. أسرار الطائرة الروسية الجديدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في سباق التسليح العسكري، من المقرر أن تبدأ روسيا في اختبار مروحية قتالية جديدة قبل نهاية عام 2019.

وأطلق على المروحية الجديدة التي أبدعها مكتب "ميل" لتصميم المروحيات اسم "مي-8أ إم تي شي-في إن"، وبحسب الهدف المطلوب منها، صممت المروحية الجديدة لتوفير الدعم الناري للقوات البرية.

ومن أجل ذلك يسعى المطورون للمروحية إلى تسليحها بالصواريخ الموجهة العادية والصواريخ الأسرع من الصوت التي يصل مداها إلى 6000 متر.

ومن أهم مميزات المروحية الجديدة أنها تستطيع التحكم في صواعق تفجير صواريخها عن بعد.

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وسيتم توجيه الصواريخ إلى أهدافها بواسطة نظام التنشين البصري الإلكتروني.

وزودت مروحية "مي-8أ إم تي شي-في إن" بنظام "بريزيدينت-إس" للحماية من الصواريخ المضادة.

وكان مصدر صناعي عسكري ققد أعلن أنه من المقرر أن يبدأ اختبار مروحية "مي-8أ إم تي شي-في إن" في الجو قبل نهاية عام 2019.