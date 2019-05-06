استعدادات صينية لجولة مفاوضات تجارية مع أمريكا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إن وفدًا تجاريًا يستعد لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون تحديد موعد لها.

وتأتي تصريحات الخارجية الصينية اليوم، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيادة تعريفات جمركية على بكين خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال ترامب عبر حسباه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر"، مساء الأحد، أنه سيزيد هذا الأسبوع التعريفات الجمركية على سلع صينية من 10 إلى 25 بالمائة.

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وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية "جينج شوانج"، في بيان صحفي، أن بلاده تأمل بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ينهي التوترات القائمة.

ومنذ يونيو 2018، تبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات، مما ألقى بتأثيرات سلبية في أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر الماضي.

وقال "جينغ": الآن، فريق التفاوض الصيني مستعد للسفر إلى واشنطن، للدخول في جولة مفاوضات تجارية جديدة مع المسؤولين هناك.