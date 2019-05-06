"إريكسون" تنشئ مختبرا للذكاء الاصطناعي في مونتريال

أعلنت المجموعة السويدية العملاقة للاتصالات "إريكسون"، أنها ستنشئ مركزا "عالميا لتسريع الذكاء الاصطناعي" في مدينة مونتريال الكندية، حيث توظف مجموعات عملاقة للتكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت استثمارات للأبحاث في هذا المجال، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت المجموعة السويدية في بيان، الخميس، إن هذا المختبر المتخصص سيطور "أنظمة ذكية تتمحور حول المعطيات" في مجال الاتصالات وخصوصا شبكات الجيل الخامس "5 جي"، موضحة أنها ستقوم بتوظيف 30 باحثا ومطورا في 2019.

وفي المجموع ستستثمر "إريكسون" 40 مليون دولار كندي ما يعادل نحو 26,6 مليون يورو خلال 5 سنوات في هذا المشروع.

أوضح جراهام أوسبورن رئيس الفرع الكندي لإريكسون، أن هؤلاء الخبراء سيعملون على "أتمتة وتطوير شبكات الجيل الخامس الموجودة".

وتملك "إريكسون" في الأساس مركزا للأبحاث والتطوير يعمل فيه نحو 1000 شخص في مونتريال، سيتم ربط المختبر الجديد به.

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ولا تخفي المدينة الكندية المعروفة بتنوع سكانها طموحاتها بأن تصبح مركزا كبيرا لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

وقال أوسبورن: إن "القيادة الني أظهرتها حكومة كندا سمحت بإقامة نظام بيئي صارم للذكاء الاصطناعي في مونتريال يعتمد على مواهب مهمة يمكننا توظيفها".

وفي نهاية 2016، اعتمدت "جوجل" على معهد الخوارزميات التدريبي في مونتريال للعمل على أنظمة قادرة على فهم وإنتاج لغة طبيعية.

أما في بداية 2017، اشترت مايكروسفت الشركة الكندية الناشئة "مالوبا" المتخصصة بفهم الآلات للغة.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول 2017 أقام فيسبوك في مونتريال مختبره الثاني لأبحاث الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، من أجل "تحسين فاعلية المساعدين الافتراضيين عبر فهم أفضل لآليات الحوار على الإنترنت".