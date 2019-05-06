دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تجلب تقنية antenna جديدة في إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة ابل لدعم إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد برو بتقنية antenna جديدة تعمل بها على تحسين آداء الإستقبال في إصدارات هذا العام.

جاء في تقرير جديد نشر على شبكة الإنترنت اليوم، تفاصيل جديدة حول إصدارات ابل القادمة هذا العام من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد برو اللوحية، حيث من المقرر أن تدعم ابل هذه الأجهزة بتقنية antenna تعزز إستقبال الإشارات بآداء أعلى وأكثر كفاءة داخل الأجهزة.

كما أكد التقرير على أن ابل تخطط لإستبدال مادة البوليمر البلورية السائلة أو التي تعرف بLCP والتي أستخدمت من ابل في هوائيات الإصدارات الحالية من هواتف الأيفون، لتتجه الشركة لتقنية جديدة تضمن تحسين الإستقبال داخل الأجهزة.

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أيضاً أشار التقرير إلى أن تقنية ابل الجديدة للهوائيات ستكون تقنية MPI معدلة، مع توقعات أن تضم الإصدارات الجديدة واحد من هوائيات MPI في الجزء العلوي للأجهزة مع LCP، بينما يأتي في الجزء السفلي ثلاثة من هوائيات MPI، لتغير ابل بذلك تقنية هوائيات البوليمر المستخدمة في كلاً من هواتف iPhone XS، وiPhone XS Max وأيضاً iPhone XR.

المصدر

هذا الموضوع ابل تجلب تقنية antenna جديدة في إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد ظهر على التقنية بلا حدود.