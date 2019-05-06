18 دولة عربية تعلن اليوم أول أيام رمضان.. و3 دول أخرى تعلنه غدا الثلاثاء

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يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين، في 18 دولة عربية، فيما أعلنت 3 دول إسلامية غدا الثلاثاء أول أيام الصيام.
والدول الـ18 هي السعودية ومصر وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال.
بينما أعلن المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر أن رمضان سيبدأ الثلاثاء بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد، فيما تستطلع موريتانيا الهلال في وقت لاحق من مساء اليوم.
وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.
المصدر: الأناضول
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من Anadolu Agency
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رمضان "السيدة زينب" بالقاهرة.. فوانيس وياميش
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.