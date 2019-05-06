وام: الإمارات تفرج عن زورق عسكرى قطرى دخل المياه الإقليمية و على متنه 4 أشخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت دولة الإمارات اليوم عن زورق عسكرى قطرى على متنه أربعة أشخاص هم ملازم أول محمد حسم الهيل " قطرى الجنسية " و وكيل عريف سعيد ناصر المرى " قطرى الجنسية " و وكيل عريف محمد رياض البلتاجى " فلسطينى الجنسية" و جندى فايز تلكوم " هندى الجنسية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
و أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن الزورق العسكرى القطرى الذى يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل الماضى و على متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.
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