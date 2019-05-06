قرقاش: جهود الإمارات فى مكافحة الاتجار بالبشر تتصدر المنطقة والتزامنا مستمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن دولة الإمارات التزامها مستمر تجاه قضية الحد من الاتجار بالبشر، مؤكدا أن جهود الإمارات تتصدر المنطقة فى مكافحة الجريمة. Advertisements

أنور قرقاش وقال قرقاش "أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقرير الدولة السنوى، جهودنا تتصدر المنطقة فى مكافحة هذه الجريمة وبرنامج التوعية شمل 240 ألف مواطن ومقيم، كما شمل برنامج التدريب 6200 غالبيتهم من القطاع القضائى والشرطى والعاملين فى القضايا العمالية، إلتزامنا مستمر".

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