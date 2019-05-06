السلطان قابوس يعزي الرئيس بوتين بضحايا الطائرة المنكوبة

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ونقلت جريدة "عمان" العمانية، اليوم الاثنين، أن "حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ بعث برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا احتراق طائرة الركاب بمطار شيريميتيفو في العاصمة موسكو".
© REUTERS / THOMAS MUKOYA
وكانت النيران قد اشتعلت في طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" بموسكو، يوم أمس الأحد، أثناء محاولتها الهبوط، والتي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك.
ويشار إلى أن الطائرة عادت أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب في محركها.
وأعلنت الناطقة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، عن مقتل 41 شخصا، بحادث احتراق طائرة الركاب، الذي وقع بمطار "شيريميتيفو" في موسكو، وكان على متن الطائرة 78 شخصا، بما في ذلك أفراد الطاقم. ووفقًا للبيانات المحدثة المتاحة للتحقيق، فقد نجا حتى الآن 37 شخصًا.
وكانت شركة "إيرفلوت" الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان، أن طائرة "إيرفلوت" تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة في عقب هبوطها في مطار شيريميتفو، خلال الرحلة"إس يو 1492"، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".
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