وقال الصدر في تغريدة له على حسابة الخاص في "توتير": "أطالب بالعفو عن المساجين خصوصا نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، ونستثني من ذلك الإرهابيين ممن تلطخت أيديهم بالدماء".
وتابع الصدر في تغريدته، أن ذلك "لا يعني العفو عن الفاسدين ممن يسرقون قوت الشعب ويتسلطون على الرقاب بل نسارع بمحاكمتهم، حيث أمعنوا بالفساد والسرقة وتركوا الشعب يصارع الجوع والفقر بغير حق".
وتابع الصدر: "أسامح كل من أساء بحقي "حصرا"، وأسأل الله أن يغفر لي وله لأنه زاد من حسناتي وثوابي، وأتشرف بأخوته في الوطن والدين والإنسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر يوجه مطلبا للحكومة العراقية مع حلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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