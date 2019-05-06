الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن السلطات أفرجت عن "زورق قطري على متنه أربعة أشخاص هم ملازم أول محمد حسم الهيل، قطري الجنسية، ووكيل عريف سعيد ناصر المري، قطري الجنسية، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي، فلسطيني الجنسية، وجندي فايز تلكوم، هندي الجنسية".

​وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.