رئيس وزراء فلسطين: نرفض أي بيانات تساوي بين الجاني والضحية في الهجوم على غزة

رام الله — سبوتنيك. دعا رئيس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع إمكانية تجدده وتوفير الحماية الدولية لأهلنا في القطاع.

© AP Photo / Adel Hana

وأكد أن الحكومة الفلسطينية تعتزم تسيير مساعدات إغاثية وطبية للقطاع غداة هجوم إسرائيلي دام عدة أيام.

وقال أشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، وبحسب وسائل إعلام محلية، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً أمام جرائم الاحتلال بحق المدنيين، ولا يمكن لأحد أن يكون حيادياً أمام صور جثث الأطفال ولا نقبل البيانات التي توازن بين المجرم والضحية".

وأشار أشتية إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى اتصالات دولية وإقليمية مكثفة طول الأيام الماضية، في محاولة للجم هذا العدوان، مؤكداً أن الحكومة ترحب بأي جهد لوقف إطلاق النار، وخاصة الجهود المصرية.

وشدد أشتية على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، قائلاً: "في هذا الظرف الصعب علينا كفلسطينيين أن نكون موحدين، والحكومة تريد القيام بواجبها في مساندة وإغاثة أهلنا في غزة وتضع كل إمكانيتها لخدمتهم".

وتابع: "في هذا الظرف نود أن نضع خلافاتنا كاملة جانباً ونعمل بشكل موحّد من أجل أهلنا الذين يعانون ويلات الحصار والعدوان الإسرائيلي".

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وأكد أشتية أن الحكومة ستسيّر مساعدات إغاثية وطبية لقطاع غزة، موضحاً أن عددا من وزراء الحكومة موجودون في قطاع غزة، اليوم، "وأوعزنا لهم القيام بأي دور ممكن هناك من أجل المساندة والمساعدة في إغاثة شعبنا وأهلنا".

وشهد قطاع غزة على مدى الأيام الثلاثة الماضية تصعيدا أمنيا، حيث أسفر القصف الإسرائيلي لعشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير سبعة بنايات سكينة، فيما قُتل أربعة إسرائيليين وأصيب عدد آخر جراء سقوط صواريخ وقذائف صاروخية على بلدات إسرائيلية.

© AP Photo / Luis M. Alvarez

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ مارس/آذار 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

ومساء أمس أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "مصر وقطر نجحتا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة".

وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، تسببت في تدمير 130 وحدة سكنية بشكل كامل، و700 وحدة سكنية بشكل جزئي.