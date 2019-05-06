صحفيون يمنيون: استهداف الخليج 365 بغزة "جريمة يجب عدم السكوت عنها"

مأرب/ علي عويضة/ الخليج 365

علي الفقيه مدير تحرير موقع "المصدر أونلاين":

- استهداف الخليج 365 في غزة يأتي ضمن الحرب التي تشنها إسرائيل على الصحافة.

- الخليج 365 تشكل إزعاجا للاحتلال الإسرائيلي لنقلها الحقيقة.

أحمد الزرقة مدير عام قناة بلقيس الفضائية:

- يجب عدم السكوت على هذه الجريمة وإدانتها هو أقل ما يمكن القيام به.

- نتمنى أن تشهد الأيام المقبلة حملة تضامن واسعة ودعوات لملاحقة قادة الكيان الصهيوني.

اعتبر صحفيون يمنيون استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمكتب وكالة الخليج 365 في قطاع غزة، بأنه جريمة ضد الصحافة ولا يجب السكوت عنها.

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة الخليج 365، بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

وقال علي الفقيه مدير تحرير موقع "المصدر أونلاين"، إن "استهداف مكتب الخليج 365 في غزة يأتي ضمن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الإعلام والصحافة".



وأضاف "الفقيه" للأناضول، أن القصف يأتي ضمن استهداف "المؤسسات الإعلامية المحترمة التي بالتأكيد ستكشف جرائم الاحتلال".



وأشار إلى أن "أي مجرم قبل أن يرتكب الجريمة لابد أن يقطع مصدر النور الذي يكشف جرائمه".



ولفت إلى أن "استهداف الخليج 365 تحديدا كونها مؤسسة إعلامية عالمية عريقة ومحترمة تشكل مصدرا موثوقا للملايين من المتابعين حول العالم".



Advertisements

وأضاف أن الخليج 365 "تشكل إزعاجاً للاحتلال الإسرائيلي لنقلها الحقيقة وتكشف ما يدور من جرائم ضد الفلسطينيين".

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.



من جانبه، قال "أحمد الزرقة" مدير عام قناة بلقيس الفضائية، إن "الاستهداف جريمة جديدة تضاف للجرائم الي يرتكبها الكيان الاسرائيلي ضد ابناء غزة وضد حرية الصحافة".

وأضاف "الزرقة" أن الاستهداف "اعتداء يهدف إلى إسكات الشهود وتغييبهم عن نقل ما يجري من جرائم في قطاع غزة".



وتابع "من المعروف أن الخليج 365 من الوكالات القليلة التي تعمل على نقل ما يدور في الأراضي المحتلة وهي بذلك تسبب إزعاجا للكيان الإسرائيلي".

وأكد الزرقة أنه "يجب عدم السكوت على هذه الجريمة وإدانتها وهو أقل ما يمكن القيام به".

وأضاف "نتمنى أن تشهد الأيام المقبلة حملة تضامن واسعة ودعوات لملاحقة قادة الكيان الصهيوني قضائيا على الجرائم المتعددة في حق الفلسطينيين وحق المؤسسات الصحافية والصحفيين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.