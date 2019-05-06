مسؤول عراقي: "بي كا كا" الإرهابية تمنع عودة النازحين إلى سنجار

العراق / سرهاد شاكر / الخليج 365
كشف مسؤول محلي في محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الإثنين، أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تمنع عودة النازحين إلى قضاء سنجار غربي المحافظة، فيما طالب بغداد بتوفير الأمن في هذه المناطق.
وقال محما خليل قائمّقام قضاء سنجار (غرب الموصل) في بيان، "على الحكومة توفير الأمن في هذه المناطق، وكذلك الاهتمام بالنازحين الإيزيديين، الذين تعرضوا إلى أكبر هجمة في التاريخ يندى لها جبين الإنسانية".
وأضاف، أن "الأوضاع في سنجار لا تسر عدوّا ولا صديقا، من خلال الممارسات التعسفية غير الإنسانية التي ترتكبها بي كا كا الإرهابية، إذ أن هذه الممارسات هي التي تمنع النازحين من العودة لمنازلهم".
ووجدت منظمة "بي كا كا" الإرهابية موطئ قدم في سنجار غربي نينوى، خلال الفوضى التي رافقت اجتياح تنظيم "داعش" للقضاء صيف 2014، ومن ثم الحملة العسكرية التي قامت بها قوات إقليم الشمال "البيشمركة" في العام اللاحق، واستعادت خلاله القضاء من التنظيم.
إلا أن القوات العراقية طردت "البيشمركة" من القضاء في 2017، في أعقاب التوتر بين بغداد وأربيل على خلفية استفتاء الانفصال الباطل، وهو ما دفع الحكومة المحلية المنتخبة لمغادرة القضاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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