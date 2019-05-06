قوات_الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة طولكرم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة فلسطينيين من مدينة طولكرم، ومخيمها. وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة طولكرم كلا من: يحيى عدنان حنون من وسط شارع باريس في المدينة، وهشام رياض فريج ، وأنس محمود فريد جيوسي،فما اُعتقل الشابان بشار فوازعة، وإسميري عاهد فوازعة، عقب دهم منزلي ذويهما في المخيم.

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