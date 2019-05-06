شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبّه سكان الرياض: أمطار متوقعة ورياح مثيرة للأتربة.. حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الاثنين، عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي تنبيه على الرياض ونجران، توقعت الأرصاد حالة من النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من الرؤية الأفقية، تشمل في الرياض محافظات وادي الدواسر والسليل وعفيف والأفلاج والأجزاء المجاورة لها، تبدأ من الثامنة صباحًا وتنتهي في الثامنة مساء، وتشمل الحالة في نجران كلًّا من: (شرورة، ونجران، والأجزاء المجاورة)، وتبدأ في الحادية عشرة صباحًا، وتنتهي مع الثامنة مساء.
كما أصدرت الأرصاد تنبيهاً آخر لمنطقة الرياض عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تشمل محافظات: (الرياض، والدوادمي، والخرج، والمزاحمية، وحريملاء، وشقر، والأجزاء المجاورة لها)، حيث تبدأ الحالة في الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف مساء.
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