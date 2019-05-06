شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البنوك: 70 مليار ريال تمويلاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشف المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن حصة تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك بلغت 70 مليار ريال.

وقال حافظ: إن نسبة تعثر هذه المنشآت في سداد القروض بلغت 2%، مشيراً إلى أن هذه النسبة معقولة مقارنة بالدول الأخرى، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضاف أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قطاع واعد في الحراك الاقتصادي بالمملكة ويساهم في إيجاد وظائف بنسبة 60 إلى 62%.