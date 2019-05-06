شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت مُسوِّقة «زيت المساج» أمام النيابة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت مصادر أن النيابة العامة استدعت مسوقة «زيت المساج» التي ظهرت في مقطع فيديو، تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عده كثيرون مخالفاً للآداب العامة، لما تضمنه من عبارات خادشة للحياء.

وبيَّنت المصادر أن النيابة استجوبت المسوقة حيال الأفعال السلوكية الصادرة عنها، وأفادت بأن ما تضمنه المقطع مجرد دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج، مبدية ندمها على ما بدر منها، وتعهدت بعدم تكرار ذلك مستقبلا، وقدمت اعتذارها الشديد للرأي العام والمجتمع عما صدر منها.

وذكرت المصادر بأن النيابة اعتبرت هذا السلوك مخالفا لنظام منتجات التجميل والذي تصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية بمبلغ يصل إلى 5 ملايين ریال، علاوة على ما قد يكتنف هذا الإعلان من قيام جريمة تعمد تضليل العامة بقصد نشر معلومات غير حقيقية عن المنتج مما يولد انطباعاً كاذباً يسود لدى متلقيه باعتقاد صحته. حسب «عكاظ».