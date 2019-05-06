انت الان تتابع 12 قتيلا و100 جريح.. حصيلة قصف الاحتلال لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
ارتفاع حصيلة غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ صباح أمس السبت حتى مساء اليوم الأحد، إلى 12 قتيلا وأكثر من 100 جريح، بحسب مصادر لـ"سكاي نيوز عربية". وأغارت طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال، اليوم، على مبنى جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في حي الرمال جنوب غزة. وقصفت زوارق حربية إسرائيلية مواقع قبالة شاطئ غزة بعدد من القذائف، في أحدث موجة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي منذ السبت حتى الآن. وقتل فلسطينيان اثنان في غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة، في ظل استمرار سقوط الصواريخ داخل إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة "الضربات المكثفة" على قطاع غزة مع تصاعد التوتر عبر الحدود لليوم الثالث.وقتل صاروخ تم إطلاقه من غزة إسرائيليا، صباح الأحد، كما قُتل أربعة فلسطينيين في ضربات إسرائيلية.وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخا،
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة "الضربات المكثفة" على قطاع غزة مع تصاعد التوتر عبر الحدود لليوم الثالث.
وقتل صاروخ تم إطلاقه من غزة إسرائيليا، صباح الأحد، كما قُتل أربعة فلسطينيين في ضربات إسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخا، اعترض نظام القبة الحديدية عددا كبيرا منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ الجمعة.
وبدأت أحدث موجة عنف قبل يومين عندما أطلق قناص من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية النار على قوات إسرائيلية عبر الحدود، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين، بحسب رواية الجيش الإسرائيلي.
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