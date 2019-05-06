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إصابات واعتقالات عقب أعمال شغب جماهيري في ألمانيا

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الان تتابع إصابات واعتقالات عقب أعمال شغب جماهيري في ألمانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

الشرطة الالمانية اسفرت أعمال العنف التي أعقبت مباراة فرايبورج مع فورتونا دوسلدورف بالدوري الألماني لكرة القدم عن وقوع عدة إصابات واعتقال عدد أخر من مثيري الشغب.

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وذكرت الشرطة في فرايبورج اليوم الاثنين أن أعمال العنف أدت إلى إصابة عدد من المشجعين بجانب اعتقال 14 شخصا.

وتربصت مجموعة من جماهير فرايبورج بمجموعة من جماهير دوسلدورف أثناء توجههم لركوب الحافلة بعد المباراة مما أدى لتصاعد العنف بين الجانبين.

وانتهت المباراة التي جمعت بين فرايبورج ودوسلدورف أمس الأحد بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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