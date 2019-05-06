ترامب: ندعم إسرائيل 100% في عملياتها بغزة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب" target="_blank">دونالد ترامب دعمه الكامل للاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، ويأتي ذلك بعد ساعات من تهنئته للمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "تواجه إسرائيل مجددًا عدة هجمات صاروخية من جانب إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي، وندعم إسرائيل بنسبة 100% في دفاعها عن مواطنيها".

وأضاف: "بالنسبة لشعب غزة، لن تجلب لكم مثل هذه الأعمال الإرهابية ضد إسرائيل إلا الشقاء.. أوقفوا العنف واعملوا نحو السلام، إنه قابل للتحقق".

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وجاء تعليق ترامب بعد ساعات من تهنئته المسلمين بحلول شهر رمضان، حيث قال: "أرسل تحياتي الحارة إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك، وأرسل و(زوجتي) ميلانيا أطيب تمنياتنا للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بقدوم شهر رمضان".

‎وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت الماضي، تصعيدًا عسكريًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين.