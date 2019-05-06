دبي تؤكد مكانتها كوجهة سياحية عالمية

استقبلت دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 4,75 مليون زائر دولي لليلة واحدة خلال الربع الأول من 2019، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، وفقا للعين الإخبارية.

وتصدرت الهند تلك الأسواق، وحافظت على مكانتها كأكبر سوق مصدر للزوار إلى دبي، في حين حافظت المملكة العربية السعودية على المركز الثاني والمملكة المتحدة على المركز الثالث، فيما واصلت دبي تحديث مقوماتها ومكانتها الرائدة بما يؤكد استمرار المدينة في المحافظة على جاذبيتها لدى أسواقها التقليدية.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: "يُعَد قطاع السياحة في دبي إحدى أهم الركائز الأساسية ترابطا وتنوعا في الناتج المحلي للإمارة. وهو ما يجعل مساهمته الاقتصادية ضرورية لتعزيز النمو بشكل عام. وفي هذا الإطار، نعمل وفق استراتيجية السياحة 2022 – 2025، التي تتماشى مع توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تدعمها العديد من البرامج الاستراتيجية التي يتم العمل على استكمالها خلال 2020-2022، وقد تم فعليا إنجاز أكثر من 70% منها".

وأضاف المري: "لقد شكل هذا التوجه الأساس الجوهري لجميع مبادراتنا واستثماراتنا وحملاتنا الترويجية التي أقيمت على مدار (12 إلى 15) شهرا الماضية، وما زلنا نركز على الترويج للوجهات المبتكرة والفعالة استنادا لمجموعة من الشراكات العالمية الموثوقة، وشبكات واسعة تشمل شركاءنا في القطاع".

إلى ذلك فقد أوضح "تقرير استطلاع رأي الزوار الدوليين لدبي" الذي يراقب سلوك الزوار وتفاعلهم في الأماكن التي يزورونها في مختلف أرجاء الإمارة، هذا النمو المطرد، حيث كشفت نتائج الاستطلاع الأخير عن أن 99,8% من الزوار كانوا "سعداء" أو "سعداء للغاية"، كما أعرب 99,7% منهم عن حماسهم لترشيح دبي للزيارة لدى الأصدقاء أو العائلة.

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وبحسب إحصاءات أعداد الزوار خلال الربع الأول، وفيما يتعلق بالأسواق الرئيسية، فقد حافظت الهند على مركزها الأول ضمن الأسواق الـ10 الرئيسية الأولى المصدرة للزوار إلى دبي بـ564,836 ألف زائر، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بـعدد زوار بلغ 411,586 ألف زائر، وحلت المملكة المتحدة في المركز الثالث بـ326,586 ألف زائر.

من جهتها واصلت الصين نموها خلال الربع الأول من هذا العام، حيث حلت في المركز الرابع، محققة نموا بلغ 13% مع استقبال دبي 291,662 ألف زائر، وذلك بدعم من استراتيجية "جاهزية دبي لاستقبال الزوار الصينيين" وتشجيعهم على زيارة الإمارة خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة. تلتها سلطنة عمان لتحل في المركز الخامس مسجلة نسبة نمو كبيرة بلغت 27% وبعدد زوار بلغ 263,182 ألف زائر. أما روسيا فسجلت دخول 234,142 ألف زائر إلى دبي، وسجلت ألمانيا نموا بنسبة 5%، مع ترحيب دبي بـ203,651 ألف زائر ألماني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد شهدت نموا طفيفا بنسبة 3% وبعدد زوار بلغ 185,864 ألف زائر، بينما حلت باكستان في المركز التاسع بعدد 137,015 ألف زائر. وتقدمت فرنسا مركزين محققة نسبة نمو ملحوظة وصلت إلى 17% وبعدد زوار بلغ 121,189 ألف زائر.

أما فيما يتعلق بالنتائج وفقا للمناطق الجغرافية، فقد سجلت منطقة دول أوروبا الغربية نتائج قوية في أعداد الزوار لليلة واحدة في الربع الأول من عام 2019؛ حيث شكلت ما نسبته 23%، وحافظت على مركزها منذ عام 2018، وتبعتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17%، ومنطقة دول جنوب آسيا بـ16% من حيث أعداد الزوار الدوليين، كما شكلت منطقة شمال وجنوب شرق آسيا ما نسبته 11%، وهو ما يعكس النمو المستدام الذي يأتي كثمرة لجهود دبي للسياحة والتزامها باستراتيجية تنويع الأسواق.

كما حافظت مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورابطة الدول المستقلة، ودول أوروبا الشرقية على حصتها عند 10% لكل منها، كما أسهمت الأمريكيتان الشمالية والجنوبية بنسبة نمو بلغت 7% من إجمالي أعداد الزوار. أما منطقة أفريقيا فسجلت نسبة 5%.