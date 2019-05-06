35 مليار دولار إيرادات شركات الإنترنت الصينية في 3 أشهر

زادت إيرادات شركات الإنترنت الصينية 17.3%، خلال الربع الأول من عام 2019، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وفقا للعين الإخبارية.

ووصلت العائدات إلى 240.2 مليار يوان (35.85 مليار دولار أمريكي) خلال هذه الفترة.

وقالت وكالة شينخوا الصينية، يعد هذا النمو أعلى مقارنة بالارتفاع الذي بلغ 10% خلال أول شهرين من هذا العام، ولكنه أقل بنسبة 6.5 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأنفقت شركات الإنترنت 11.53 مليار يوان على البحث والتنمية، بزيادة 22.4% أساس سنوي، وكانت وتيرة النمو أعلى بنسبة 10.9 نقطة مئوية مقارنة بالنمو خلال أول شهرين.