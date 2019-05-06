زادت إيرادات شركات الإنترنت الصينية 17.3%، خلال الربع الأول من عام 2019، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وفقا للعين الإخبارية.
ووصلت العائدات إلى 240.2 مليار يوان (35.85 مليار دولار أمريكي) خلال هذه الفترة.
وقالت وكالة شينخوا الصينية، يعد هذا النمو أعلى مقارنة بالارتفاع الذي بلغ 10% خلال أول شهرين من هذا العام، ولكنه أقل بنسبة 6.5 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأنفقت شركات الإنترنت 11.53 مليار يوان على البحث والتنمية، بزيادة 22.4% أساس سنوي، وكانت وتيرة النمو أعلى بنسبة 10.9 نقطة مئوية مقارنة بالنمو خلال أول شهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر 35 مليار دولار إيرادات شركات الإنترنت الصينية في 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.