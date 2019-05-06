دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي غوغل مابس Google Maps يُضيف هذه الميزة الجديدة لمحبي الطعام

أضاف تطبيق غوغل مابس Google Maps ميزة جديدة ضمن خدماته التي يُقدمها لمستخدميه؛ حيث أصبح يُلبي رغبات محبي الطعام في تجربة الوجبات الجديدة.

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وحسبما نقل موقع إكس ديفلوبرز المتخصص في المواضيع التكنولوجية فأن تطبيق غوغل مابس Google Maps بخلاف ما يعرضه من الأطباق الخاصة بالمطاعم المدرجة به سيوفر تبويب جديد يتضمن الأطباق الأكثر شعبية.

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فسيحمل التبويب الجديد في صفحة "قائمة أو Menu" اسم "أطباق شعبية أو Popular Dishes"؛ حيث ستتضمن تفحص مراجعات المطعم بحثًا عن أسماء الأطباق الشائعة ثم تضيف الصور المدمجة بتلك التقييمات لعلامة التبويب إلا أن شركة غوغل لم تؤكد فيما إذا كانت العملية تتم بشكل آلي أم بتدخل بشري.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي