دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف OnePlus 7 Pro يضم ذاكرة UFS 3.0 مع شاشة بتقنية HDR10 بلس ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد وان بلس لإطلاق إصداراتها المميزة من هواتف OnePlus 7 في 14 من شهر مايو الجاري، وفي تفاصيل جديد حول هاتف OnePlus 7 Pro أشير إلى أن وان بلس تقدم هذا الإصدار مع ذاكرة UFS 3.0، وشاشة تدعم تقنية HDR10 بلس.

تستمر هواتف OnePlus 7 في جذب الكثير من الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي، واليوم تأتي تفاصيل أكثر حول مواصفات هاتف OnePlus 7 Pro الذي ينطلق هذا العام بتصنيف A+ لشاشة DisplayMate والتي تدعم أيضاً معايير VDE التي تضمن مستوى كفاءة أكبر في حماية عين المستخدم.

ولقد أكدت وان بلس اليوم على أن الهاتف يأتي بتقنية HDR10 بلس في الشاشة، التي تضمن تجربة مميزة في عرض حيوي في الشاشة مع تفاصيل أكثر دقة وتباين أعلى في الألوان، كما أكدت وان بلس على شراكتها مع خدمات بث محتوى الفيديو الأكثر إنتشاراً من اليوتيوب وNetflix لدعم الهواتف بمحتوى HDR10.

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس إلى أن سلسلة OnePlus 7 القادمة ستأتي بذاكرة UFS 3.0 لدعم الهواتف بأعلى آداء في تخزين البياتات والتي تصل إلى سرعة 2100 ميجا بايت في الثانية، أي أنها تضاعف السعة الخاصة بذاكرة eUFS.

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ومن المقرر أن تدعم ذاكرة UFS 3.0 ميزة الإطلاق والتحميل السريع للتطبيقات، مع دعم إلتقاط الصور بآداء أسرع، من بين مميزات أخرى تقدم تجربة سريعة ومميزة وإنسيابية في هواتف OnePlus 7.

ولقد أكدت وان بلس مؤخراً عى أن هواتف OnePlus 7 Pro تدعم ميزة مقاومة الماء إلا أنها لا تأتي بمعايير IP، كما تقدم الهواتف هذا العام ببعض الخدمات المميزة للمستخدمين.

بالتأكيد مازال لدى شركة وان بلس مزيد من التفاصيل والمعلومات حول هواتف OnePlus 7 ، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول تقنية وان بلس في فعاليات مؤتمرها القادم قي 14 من مايو.

المصدر

هذا الموضوع هاتف OnePlus 7 Pro يضم ذاكرة UFS 3.0 مع شاشة بتقنية HDR10 بلس ظهر على التقنية بلا حدود.