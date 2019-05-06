دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم، وذلك حسبما نقلت "إكسترا نيوز". اكتشاف نفق مائي أثري في الأردن من Sky News Arabia انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي Vero.. تطبيق يسعى لمنافسة فيسبوك VERO منصة أنشئت قبل سنوات، وتبوأت، فترة من الزمن، أكثر التطبيقات تحميلا، قبل أن يخفت وهجها بعض الشيء. لكن الرئيس التنفيذي لفيرو أيمن الحريري، يؤكد استعداد منصته لتلبية تطلعات المستخدمين، عبر حماية خصوصيتهم. سكاي نيوز عربية

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن لتهنئته بشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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